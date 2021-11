Barcellona, sempre più in salita la strada che porta a Sterling

Il matrimonio tra il Barcellona e Raheem Sterling difficilmente si concretizzerà. Strada in salita per il club blaugrana

Sport fa il punto sul mercato del Barcellona. Il club blaugrana è in cerca di un esterno per rinforzare il reparto offensivo. L’obiettivo numero uno sulla lista è Raheem Sterling, ma la strada che porta al giocatore è in salita.

Il Manchester City, infatti, non avrebbe intenzione di aprire al prestito con obbligo di riscatto proposto dai catalani.