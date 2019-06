Barcellona, addio strisce: ufficiale la maglia a scacchi blaugrana – VIDEO

Ha fatto discutere nelle scorse settimane, ma ora è ufficiale. Il Barcellona dice addio alla canonica maglia a strisce: la maglia per la stagione 2019-2020 sarà a scacchi.

La scelta della società blaugrana, desiderosa di rinnovare il proprio stile, ha diviso i tifosi: in molti hanno criticato apertamente il nuovo look dei campioni di Spagna.

Ecco il video di presentazione della nuova maglia del Barcellona:

👕 Our new kit for the 2019/2020 season

💙❤ Talent takes different shapes pic.twitter.com/lhgAH8YX0F

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2019