Barcellona, Valverde: «Messi, nulla di grave vediamo come starà domani»

L’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, ha parlato delle condizioni di Messi in vista anche dell’incontro contro l’Inter

In conferenza stampa Ernesto Valverde ha parlato delle condizioni di Lionel Messi alla vigilia della sfida contro il Getafe e di quella di mercoledì contro l’Inter.

«Non so per quanto starà fermo, noi speriamo che presto possa tornare in squadra. Non è grave, è una piccola elongazione e nella prossima settimana poi valuteremo meglio. Ci mancherà un giocatore decisivo ma abbiamo risorse per poter gestire la sua assenza»