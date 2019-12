Barcellona, Valverde: «Pallone d’Oro al migliore? Allora vince Messi»

Ernesto Valverde dice la sua sul Pallone d’Oro, conteso da Messi, Ronaldo e Van Dijk: ecco le parole del tecnico del Barcellona

«Pallone d’Oro? E’ un premio da dare al miglior giocatore, quindi bisognerebbe darlo sicuramente a Messi. Le parole di Vidal? Non capisco se stia cercando cerchi di farmi pressione o è stata una sua riflessione personale. In ogni caso non siamo ancora in periodo di mercato, quando inizierà vedremo».