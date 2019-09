Barcellona, Valverde pensa già alla sfida di Champions League contro Inter: «Spero che Dembélé recuperi in tempo»

In casa Barcellona è già tempo di pensare alla Champions League. Archiviati gli impegni in Liga, infatti, i blaugrana si sono subito proiettati sulla sfida all’Inter, che segue il pareggio in casa del Borussia Dortmund.

Un impegno infrasettimanale cui i catalani arrivano con Messi acciaccato. Ma non soltanto lui. «Spero che Dembele possa recuperare in tempo per la sfida ai nerazzurri», le parole del tecnico Valverde.