Barcellona, Xavi: «Jordi Alba? Sa la situazione, nessuna polemica»

Xavi, allenatore del Barcellona, ha analizzato la situazione di Jordi Alba: le dichiarazioni del tecnico blaugrana

Xavi, in conferenza, ha parlato della situazione di Jordi Alba al Barcellona.

LE PAROLE – «Lo capisco. È umile, lavora bene e si fa sempre trovare pronto. Ognuno deve esprimere la propria opinione, per me rimane un giocatore importante. Abbiamo un rapporto speciale e sono stato chiaro con lui. Devo gestire il gruppo e guardare avanti, non ci sono polemiche».