Barcellona Xavi, lo sceicco: «Laporta venga a Doha di persona»

Lo sceicco bin Hamad proprietario dell’Al-Sadd ha fatto una richiesta particolare a Laporta per lasciare andare Xavi al Barcellona

L’arrivo di Xavi sulla panchina del Barcellona sembra cosa scontata, ma non per bin Hamad proprietario dell’Al-Sadd; attuale squadra dello spagnolo. Secondo quanto riportato da AS, infatti, lo sceicco avrebbe detto: «Laporta deve venire di persona a Doha a trattare Xavi al Barcellona».

Il presidente blaugrana dovrà quindi volare a Doha per incontrare bin Hamad, e la trasferta sarà organizzata probabilmente per giovedì dopo il match di Champions League contro la Dinamo Kiev.