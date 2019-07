Non si scherza con Barella: ecco la clip di presentazione – VIDEO

L’Inter ha pubblicato il video di presentazione di Nicolò Barella in cui si vede la qualità principale del nuovo giocatore nerazzurro

Come sempre alle sei del mattino, l’Inter ha pubblicato il video di presentazione con protagonista l’ultimo giocatore sbarcato a Milano: Nicolò Barella. Nella clip firmata da Inter Media House si nota un ragazzo che si divincola per le strette vie della città con il pallone tra i piedi esibendo doppi passi e numeri da circo.

Lo stesso ragazzo viene poi interrotto da Barella che con un duro tackle gli sradica il pallone. La didascalia scelta dall’Inter è un monito a tutti gli avversari: Don’t try this with Barella (Non provate a farlo con Barella)