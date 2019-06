Barella Inter: cala il gelo, il Psg fa sul serio e ora si valutano altre piste

Cala il gelo sulla trattativa tra Inter e Cagliari per Nicolò Barella: i nerazzurri starebbero vagliando altri profili

Si complica la trattativa tra Inter e Cagliari per Nicolò Barella. Il Cagliari non scende dalla richiesta di 50 milioni per il centrocampista e continua a rifiutare le offerte nerazzurre. L’Inter ha da tempo l’accordo totale con Nicolò Barella e non ha certo mollato la pista, però ha anche deciso di non continuare oltre nell’alzare l’offerta: 36 milioni pi ù 4 di bonus. Stop. E se davvero il Psg ha deciso di accontentare il Cagliari e sborsare 50 milioni, addio.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, per questo motivo Marotta si starebbe guardando intorno. Il primo nome sulla lista è quello di Stefano Sensi (anche se è in netto vantaggio il Milan), mentre nelle ultime ore è rimbalzata l’ipotesi Jean Michael Seri, ivoriano del Fulham, al quale però guarda con interesse anche il Napoli. Seri, ex Nizza, è un centrocampista classe 1991.