Barella Inter, è fatta: ecco con quale formula i nerazzurri acquisteranno il centrocampista dal Cagliari

L’Inter ha oramai finalizzato l’acquisto di Nicolò Barella dal Cagliari. La cifra è quella già conosciuta agli addetti ai lavori: i nerazzurri verseranno 45 milioni nelle casse della società sarda.

Come riportato da Alfredo Pedulla, l’Inter pagherà la cifra con queste modalità: 12 milioni per il prestito oneroso, 25 milioni per il riscatto e 8 milioni legati ad alcuni bonus. Domani Barella sosterrà le visite mediche e poi si valuterà se portarlo subito in ritiro.