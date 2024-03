La Nazionale come l’Inter: Barella è il miglior giocatore italiano

Nella partita contro l’Ecuador Nicolò Barella è stato il migliore in campo dell’Italia: i voti dell’interista, ieri capitano

Anche le prove in azzurro negli Stati Uniti hanno confermato quel che molti pensano e tanti scrivono o dicono: Barella è il miglior giocatore italiano che abbiamo in questo momento. I voti di ieri sera oscillano tra il 7,5 e l’8. Il primo gliel’ha attribuito La Gazzetta dello Sport: «Il capitano ha la solita intensità, soprattutto alla distanza: illuminante quando srotola un tappeto per una fuga di Bellanova, il più tosto e dunque prezioso quando l’Ecuador prende campo. Corre sempre, anche incontro al delizioso pallonetto del 2-0». Il secondo lo ha dato il Corriere della Sera: «Capitano, per l’assenza di Donnarumma, gioca rapido, verticale, essenziale, mandando Bellanova in profondità. Segna il 2-0 con un tocco sotto delizioso. E il dibattito è aperto: non sarebbe meglio che la fascia la indossasse un giocatore di movimento?».

Tutto ciò per restare a ieri. Ma da quando Luciano Spalletti è diventato il nuovo Commissario Tecnico degli azzurri, non è la prima volta che il centrocampista interista è stato giudicato a ragione come il migliore in campo. Era successo già al debutto dell’ex mister del Napoli, in Macedonia, quando Nicolò era stato il giocatore più decisivo e l’ultimo ad arrendersi in una serata non particolarmente felice per la squadra, chiusasi in parità. Da quel momento in poi ci sono state tutte prove positive e chissà che davvero non si stia pensando di promuoverlo a nuovo capitano della squadra.