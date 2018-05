Barella lascia il ritiro della Nazionale: lesione all’adduttore della coscia sinistra

Infortunatosi contro il Portogallo, Nicolò Barella ha dovuto abbandonare il ritiro dell’Under 21 per un problema all’adduttore della coscia sinistra

Brutte notizie dal ritiro dell’Under 21 per il commissario tecnico Gigi Di Biagio, che in vista dell’amichevole del prossimo 29 maggio contro la Francia dovrà fare a meno del centrocampista del Cagliari Nicolò Barella, infortunatosi nel corso del match contro il Portogallo. Il centrocampista, nel mirino dell’Inter in ottica mercato, ha abbandonato il ritiro della Nazionale, con la quale ha collezionato finora cinque presenze. Barella incomincerà subito un percorso riabilitativo per farsi trovare pronto all’inizio della prossima stagione.

Questo il comunicato emesso dalla Figc sul proprio sito ufficiale: «Il centrocampista rossoblù, uscito per infortunio al 37’ del secondo tempo dell’amichevole Portogallo-Italia, giocata venerdì a Estoril, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra. Il calciatore, che non potrà quindi prendere parte all’amichevole contro la Francia, è rientrato a Cagliari dove nei prossimi giorni si sottoporrà a ulteriori accertamenti, seguito dallo staff medico del club».