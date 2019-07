Bari, De Laurentiis: «Brienza prende una pausa: ma il futuro è deciso»

Bari, Aurelio De Laurentiis ha parlato di mercato e del ritiro di Brienza. Ecco le parole del presidente biancorosso

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e del Bari, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha fatto il punto sul mercato biancorosso e parlato di Ciccio Brienza. Ecco le sue parole: «Per quanto riguarda Ciccio Brienza, il nostro capitano, dico che il giocatore ha deciso di prendersi una pausa, anche perché arrivati a 40 anni per un giocatore si aprono tantissimi pensieri e ricollocarsi non è semplice. Noi gli abbiamo prospettato un programma in cui potesse diventare il responsabile delle giovanili, un ruolo importante».

Il presidente biancorosso ha poi parlato di mercato: «Per ora abbiamo delle conferme, poi vedremo cosa accade. Il mercato non finisce qui, stiamo lavorando sul reparto difensivo. Confermiamo con il mercato la serietà del nostro percorso. Siamo ambiziosi. E Antenucci è prima conferma delle nostre intenzioni. Il mercato non finisce qui. Siamo alla ricerca di difensori».