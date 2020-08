Bari, rivoluzione in panchina: Tesser e Venturato in pole. Vivarini, dopo la sconfitta in finale, molto probabilmente non verrà riconfermato

Il Bari vuole assolutamente risalire in serie B. La compagine biancorossa sta già pensando al prossimo allenatore e – come si legge su Tuttosport – i nomi in pole sono due, ovvero Tesser e Venturato.

Vincenzo Vivarini probabilmente non verrà riconfermato alla guida tecnica dopo la sconfitta nella finale playoff, ma si sta cercando un tecnico in grado di poter riportare in cadetteria i biancorossi.