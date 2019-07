In Serie C sta nascendo un Bari da sogno: doppio colpo dalla Spal

In Serie C sta nascendo un Bari da sogno: per il club pugliese in via di definizione un doppio colpo dalla Spal

Dalla Serie D alla Serie C. E, possibilmente, subito alla Serie B. Pare essere questo il progetto del Bari, a giudicare dagli altisonanti colpi di mercato in via definizione.

Il neopromosso club pugliese infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe chiuso con la Spal per l’arrivo di Mirko Antenucci ed anche di Filippo Costa. Le visite mediche dei due potrebbero svolgersi già nella giornata di domani.