Bartra Roma, l’agente è criptico: ecco le sue parole

Bartra Roma, l’agente è criptico e non si sbottona sull’interessamento dei giallorossi per il difensore ex Barcellona

La Roma è alla ricerca di un difensore, dando oramai per assodata la partenza di Kostas Manolas. Il difensore greco è pronto per imboccare la via che porta al Napoli e formare una super coppia con Koulibaly.

La Roma vorrebbe sostituirlo con Marc Bartra, difensore classe 1991 del Betis Siviglia. Queste le parole dell’agente a sportface.it: «Roma interessata ad acquistare Marc Bartra? È possibile ma non posso dire di più».