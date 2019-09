Bastoni: «Ringrazio il Parma e D’Aversa per aver puntato su di me»

Le parole dell’ex difensore del Parma, Alessandro Bastoni, sulla sua esperienza in gialloblù. Le ultimissime notizie

Alessandro Bastoni, difensore centrale di proprietà dell’Inter ed ex Parma, è tornato sulla sua esperienza in gialloblù. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: «Da quando il ct è Mancini, tutte le nazionali hanno un’impronta molto offensiva. Ci piace perché non subiamo più e noi proponiamo gioco, ma per noi difensori è un po’ più difficile».

Prosegue Bastoni: «Intanto ringrazio il Parma e mister D’Aversa per aver creduto in me. Conte? Ho subito avuto conferma della sua grandezza: è il Messi degli allenatori, è fenomenale».