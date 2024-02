Bayern Monaco, il Ceo: «Per battere la Lazio ci servirà una cosa...»

Le parole di Jan-Christian Dreesen, CEO del Bayern Monaco, sulla sfida contro la Lazio in Champions League

Jan-Christian Dreesen, CEO del Bayern Monaco, ha parlato a Welt degli obiettivi del club bavarese.

BUNDESLIGA – «L’obiettivo di ogni stagione è vincere il campionato. Siamo a un passo dal Leverkusen, quindi non c’è motivo di mettere in discussione questo obiettivo per la stagione. L’atteggiamento di tutti i soggetti coinvolti mi rende certo che vinceremo. Siamo diventati campioni 11 volte di seguito e non vedo nessuno qui che non voglia completare la dozzina. Lo vedo ogni giorno quando guardo dal mio ufficio al campo di allenamento. Io non voglio entrare nei cliché del calcio, ma il titolo è ancora lontano. Il Leverkusen sta facendo un’ottima stagione, ma sono sicuro che prima o poi mostrerà ancora dei punti deboli. E poi dobbiamo esserci».

CHAMPIONS LEAGUE – «Abbiamo registrato un record incredibile in Champions League: 40 partite senza sconfitte nella fase a gironi. Ci siamo qualificati per la fase a eliminazione diretta dopo sole quattro partite. La squadra è lì ed è pronta quando conta di più. Naturalmente serve anche un un po’ di fortuna e una bella giornata di forma. Dobbiamo affrontare le due partite contro la Lazio con grande concentrazione per arrivare ai quarti di finale».

