Bayern Monaco, de Ligt si ferma: infortunio al ginocchio

Cattive notizie per il Bayern Monaco in difesa, che dovrà fare i conti con l’assenza di De Ligt, fermatosi per un infortunio al ginocchio

Brutte notizie in casa Bayern Monaco: Matthijs de Ligt si è fermato a causa di un infortunio al ginocchio patito oggi mentre la squadra bavarese si trovava in ritiro a Faro in Portogallo, per sfuggire al rigido freddo dell’inverno della Baviera. Ancora incerte le condizioni o i tempi di recupero del difensore ex Juve, mentre Tuchel deve fare i conti con l’ennesima defezione in difesa – assenti Kim e Mazraoui per gli impegni in coppa d’Asia e Africa – parzialmente tamponata con l’arrivo di Dier (che oggi non ha partecipato all’allenamento, ma con un permesso del club) dal Tottenham. Di seguito il comunicato del club, in cui si parla di un problema alla capsula del ginocchio sinistro per il difensore olandese.

«Matthijs de Ligt ha riportato un infortunio alla capsula del ginocchio sinistro durante il ritiro a Faro (Portogallo). Lo ha rivelato un esame MRI effettuato sul posto dal dipartimento medico dell’FC Bayern Monaco. Il difensore centrale deve quindi prendersi una pausa dagli allenamenti».