De Zerbi Bayern Monaco: primi contatti con i tedeschi?

Nuove conferme sull’interesse del Bayern Monaco per Roberto De Zerbi: il ds dei bavaresi, Max Eberl ha incontrato il tecnico

Arrivano nuove conferme, dopo le prime voci di ieri sera, su un interesse del Bayern Monaco per Roberto De Zerbi. A quanto riportato da Relevo fa infatti eco la BILD, che va oltre e parla anche di un primo incontro tra il ds dei bavaresi, Max Eberl, e il tecnico italiano.

Nell’incontro il ds tedesco ha confermato al diretto interessato che l’interesse c’è, anche se il primo nome sulla lista del Bayern rimane quello di Xabi Alonso. I due tecnici poi sono seguiti anche dal Liverpool, mentre sul tecnico del Brighton la concorrenza prevede anche Manchester United e Chelsea. Il suo profilo piace ai tedeschi per la filosofia di gioco, mentre a non convincere del tutto ci sono il suo curriculum – mai allenato in una big – e la non conoscenza del tedesco.