Bayern Monaco, Flick: i bavaresi hanno numeri record in Champions

Con Flick, il Bayern Monaco è letteralmente risorto. I bavaresi sono una delle principali candidate per la vittoria in Champions

Il Bayern Monaco ha annunciato il rinnovo di Flick fino al 2023. Con lui in panchina, che ha sostituito Kovac, i bavaresi hanno tenuto un ruolino di marcia impressionante. Prima che lo sport si fermasse, il Bayern aveva ripreso la vetta della Bundesliga, ipotecando anche il passaggio ai quarti di Champions.

Finora, il cammino europeo dei tedeschi è impressionante, si tratta di una delle principali favorite per la vittoria finale. Si tratta per distacco della squadra che in Champions tira di più a partita: 23.8 conclusioni per match, 5 in più del Real Madrid secondo.