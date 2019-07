Bayern Monaco, Hoeness lascerà la presidenza

Dopo 40 anni alla guida del Bayern Monaco, Uli Hoeness non si ricandiderà per la presidenza del club tedesco

Svolta epocale in casa Bayern Monaco. Dopo quarant’anni, Uli Hoeness starebbe per a lasciare la presidenza del club tedesco a un ex manager dell’Adidas.

Lo riferisce la Bild, secondo cui Hoeness non si ricandiderà per la presidenza del club bavarese a novembre. Secondo il quotidiano tedesco, il prossimo presidente del Bayern dovrebbe essere Herbert Hainer, ceo Adidas dal 2001 al 2016, che siede già nel consiglio di sorveglianza del club.