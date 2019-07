Bayern Monaco, Kovac: «Sanè? Sarebbe molto utile»

Bayern Monaco, Kovac in conferenza stampa parla del possibile arrivo dell’esterno tedesco del Manchester City, Sanè

Niko Kovac ha parlato in conferenza stampa, in vista dell’inizio della nuova stagione del Bayern Monaco. Il tecnico dei bavaresi ha affrontato tanti temi, uno su tutti il calciomercato, come riportato da Alfredo Pedullà.

Queste le sue parole in conferenza: «Gli obiettivi in vista della prossima stagione sono chiari: vogliamo difendere il titolo e migliorare a livello internazionale. Sanè? Potrebbe essere molto utile al Bayern».