Bayern Monaco, Muller: «Barcellona diverso senza Messi...»

L’attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller ha parlato in vista del match contro il Barcellona

Thomas Muller, attaccante e leader del Bayern Monaco, al termine della partita vinta contro il Lipsia ha parlato anche del prossimo match in Champions League contro il Barcellona.

«Sinceramente non posso dire molto del Barcellona senza Messi. Sicuramente è una squadra diversa. Con Messi presente, ovviamente, i riflettori sono sempre per lui e le nostre attenzioni sarebbe state maggiormente focalizzate su di lui. Ora no. In ogni caso posso dire che sarà ancora una grande partita tra noi del Bayern e il Barcellona. In uno stadio davvero grande come il Camp Nou e sarà una bella partita e una bella festa».