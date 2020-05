Bayern Monaco, Muller: il tedesco è fondamentale nel creare spazi

Thomas Muller è fondamentale per la fase offensiva del Bayern Monaco. Il tedesco è eccezionale nel creare spazi

Insieme a De Bruyne, Thomas Muller è il principale rifinitore dei 5 top campionati europei (16 assist fin qui). Tutto questo nonostante il tedesco non abbia qualità tecniche sopra la media in fase di possesso: è anzi abbastanza goffo, non è molto pulito nel passaggio. Muller ha però una capacità sensazionale nel leggere gli spazi, di farsi trovare nel momento giusto al posto giusto.

Un esempio nella slide sopra. Il Bayern Monaco prova ad attaccare, si vede una bella combinazione tra Goretzka e Muller. Il numero 25 si defila portando via il difensore, servendo poi tramite “uno-due” il compagno con un preciso tocco che consente all’ex Schalke di aggredire la profondità. Più che la qualità tecnica dell’appoggio, il movimento di Muller è fondamentale perché libera lo spazio per il compagno. Per quanto non sia molto appariscente o bello da vedere, il giocatore tedesco ha un peso enorme negli equilibri della squadra.