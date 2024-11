Bayern Monaco, che numeri! Allungo in classifica grazie a Kane

Il Bayern Monaco vince 3-0 contro l’Augsburg e allunga in classifica. Oggi il Lipsia cercherà di tenere il passo

Uno guarda il tabellino di Bayern-Augusta e ha la sensazione che il punteggio finale di 3-0 sia poco rispettoso dell’andamento della gara. Perché le due squadre sono andate al riposo sul risultato di parità e la rete che ha sbloccato il risultato è arrivata solo dopo l’ora di gioco, mentre i colpi di ko sono stati sferrati addirittura nei minuti di recupero. I numeri, invece, suggeriscono altro: nel primo tempo il portiere Labrovic ha risposto bene ai tentativi di Coman e Musiala, ma tutto sommato l’approccio della capolista non è stato dei più furenti. Nella ripresa, invece, il Bayern ha prodotto ben 20 conclusioni e non ne ha subito alcuna, per un totale di 33 a 2 che chiarifica perfettamente lo sforzo offensivo della formazione di casa.

Che i primi due gol li ha siglati col capocannoniere Kane dal dischetto, per poi fornire con lo steso inglese (14 i gol in Bundesliga) il sigillo finale con un gol mai visto: Cross di Goretzka dalla trequarti, stop al volo altissimo di Kane, un po’ sgraziato ma efficace per far cadere il portiere convinto che sarebbe andato alla deviazione in avanti. Orima che la palla cada Harry appoggia di testa a porta vuota e Kompany dalla panchina sorride compiaciuto per questo straordinario esercizio acrobatico. Tutto è pronto per la grande sfida in Champions di martedì: a Monaco arriva il Psg, anche lui vincitore per 3-0 nel venerdì sera con il Tolosa. Entrambe hanno bisogno di rafforzare una classifica finora non all’altezza della loro forza.