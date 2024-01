Bayern Monaco ko con il Brema, e il Leverkusen scappa via

Il Bayern Monaco cade in casa contro il Werder Brema: la squadra di Tuchel vede scappare via il Bayer Leverkusen in cima alla Bundesliga

Un ko clamoroso quello del Bayern Monaco, che ora rischia di vedere il Bayer Leverkusen prendere il largo in vetta alla Bundesliga. All’Allianz Arena la squadra di Thomas Tuchel cade contro il Werder Brema. Ai Werderaner basta una rete di Weiser nella ripresa per trovare la vittoria.

Ora la classifica comincia a preoccupare: le Aspirine di Xabi Alonso sono a 48 punti, +7 rispetto ai campioni in carica. Mercoledì i bavaresi giocheranno il recupero di campionato contro l’Union Berlino e con una vittoria il ritardo sulla capolista andrebbe al massimo a +4, con le stesse partite giocate, lasciando così agli avversari due match point per poter rimanere in testa. Che sia l’anno della detronizzazione per il Bayern?