Bayern Monaco, UFFICIALE: Coman rinnova fino al 2027

Kingsley Coman prolunga il proprio contratto con il Bayern Monaco. Ufficiale la firma sul rinnovo del francese

Il Bayern Monaco, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato il rinnovo per altri 5 anni di Kingsley Coman.

COMUNICATO – «L’FC Bayern ha esteso il contratto di Kingsley Coman, originariamente in vigore fino al 30 giugno 2023, al 2027. Il 25enne nazionale francese è stato ingaggiato dalla Juventus nel 2017 dopo essere stato in prestito per due anni ai campioni di Germania. Ha scrittola storia con l’FC Bayern quando ha segnato il gol decisivo per la vittoria per 1-0 nella finale di Champions League 2020 contro il Paris St. Germain».