Belgio, Lukaku lascia il ritiro: non ci sarà con l’Italia

Italia Belgio perde un altro big: Romelu Lukaku salterà la sfida ed ha già lasciato il ritiro della nazionale belga

Romelu Lukaku salta Italia Belgio. L’attaccante del Chelsea non ha svolto la rifinitura mattutina con la squadra e ha lasciato il ritiro della sua Nazionale. L’ex Inter farà subito rientro a Londra, come riportato da Sky Sport.

Salta così l’ennesima sfida con Giorgio Chiellini, e anche Bonucci. Il difensore della Juventus, infatti, è stato espulso contro la Spagna e non è a disposizione di Mancini per la finale per il terzo posto di Nations League.