Bellugi: «Moratti mi darà una mano. Mi rivedo in Bastoni»

Mauro Bellugi ha subito l’amputazione delle gambe a causa di una patologia del sangue aggravatasi con il COVID. Ecco le sue parole a Tuttosport.

MORATTI – «Moratti per me si è sempre mosso. Io è come se facessi parte della sua famiglia. Quando da una persona come lui ti senti dire “Mauro io ci sono”, ti dà una grande fiducia. Quando mi ha sentito al telefono si è emozionato ribadendo che se ho bisogno mi darà una mano».

BASTONI – «Io a dire la verità non ho mai fatto caso a questa potenziale similitudine. Però ho letto le dichiarazioni di Bastoni che mi sono piaciute molto e mi hanno fatto tornare in mente lo spirito che avevo io quando giocavo nell’Inter. Ha detto che quando lui gioca a San Siro si diverte. Io pure, era lo stesso, quando vedevo il Meazza con ottantamila persone mi esaltavo. Certi miei compagni invece si intimorivano. C’era chi aveva paura. Io no, come carattere quello di Bastoni ricorda il mio».