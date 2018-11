Benatia dopo Cagliari: «Fortunato a salvare un gol. Bravo Cuadrado»

Il difensore della Juventus, Medhi Benatia, ha parlato al termine della sfida tra Juventus e Cagliari. Ecco le sue parole

Medhi Benatia, difensore della Juventus, è risultato fondamentale per la vittoria della Juve in casa contro il Cagliari. Il difensore si è immolato prima del 3-1 siglato da Cuadrado e ha salvato la Juve dal 2-2 beffa. Il centrale marocchino ha parlato così a J Tv: «Era importante continuare a vincere. Le altre non mollano, stanno facendo bene, e noi dobbiamo continuare così. Adesso abbiamo due giorni per riposare un po’ e pensare alla gara di Champions League. Io ho salvato un gol? Sì ma il Cagliari ha giocatori importanti, di qualità, e come dico sempre in questa Serie A tutti si giocano la vita e non regalano nulla, non esistono partite facili».

Prosegue Benatia: «Sono stato fortunato a respingere quel tiro. Però abbiamo gestito abbastanza bene la partita, potevamo fare un gol in più, due. Siamo molto felici di prendere questi tre punti perché era quello che volevamo e adesso bisogna riposare. Davanti abbiamo giocatori veloci e sul 3-1 Cristiano ha fatto un grande lavoro per Cuadrado che è stato molto bravo a fare quel gol. ‘ un giocatore entrato dalla panchina e come dice il mister, quelli che entrano hanno sempre un ruolo importante, quindi complimenti anche a lui».