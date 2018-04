Benatia e il rigore in Real Madrid-Juventus: «Sempre più disgustato dal mondo del calcio»

Medhi Banatia e il commento dopo il calcio di rigore fischiato nel finale di Real Madrid-Juventus per un suo intervento su Lucas Vasquez

Medhi Benatia si unisce al coro di proteste nate dopo il calcio di rigore concesso al Real Madrid contro la Juventus e costato l’eliminazione dalla Champions League ai bianconeri. Proprio un intervento del difensore marocchino su Lucas Vasquez a 30” dalla fine della gara ha portato all’assegnazione del rigore da parte dell’arbitro Oliver. Un episodio che non va giù all’ambiente bianconero, e che il difensore classe 1987 ha commentato così: «L’ho visto dal campo, l’ho visto in tv, non si può fischiare fallo su quel tipo di azione – ha dichiarato Benatia a BeIN Sports – Quando fai tanti sforzi contro una squadra del genere non puoi avere un arbitro che fischia un rigore del genere al 93′. Onestamente questa partita sarebbe dovuta finire ai supplementari».

Il difensore juventino ha poi proseguito: «Sono orgoglioso della mia squadra,ma sempre più disgustato dal mondo del calcio. Questo può sembrare duro, ma un fischio del genere al 93′ distrugge le speranze della gente. Se avessi fatto fallo l’avrei detto onestamente, ho fatto tutto il possibile per non toccarlo, ma alla fine il calcio è anche uno sport di contatto. E’ possibile che lo abbia toccato con la coscia destra, ma non l’ho spinto o altro. Siamo disgustati».