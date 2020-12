Benevento, F.Inzaghi: «Sfavoriti dai pronostici, invece…» – VIDEO

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Lazio del fratello Simone. Queste le sue parole

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Lazio del fratello Simone. Queste le sue parole.

PRONOSTICO – «I pronostici della vigilia non erano molto favorevoli nei nostri confronti. Noi siamo stati bravi, arrivare dalla Serie B e giocarcela in questo modo con tutti credo sia un motivo di grande orgoglio. Al di là di una partita vinta o perso penso che questa squadra stia dimostrando di giocare con il cuore, di mettere in campo una grande determinazione e sono contento che i giocatori si stiano togliendo queste soddisfazioni».