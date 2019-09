Benevento, festa in piazza per i 90 anni della Strega: la promessa del presidente Vigorito a tutti i tifosi giallorossi

Una notte di festa, per il Benevento. Non allo stadio, ma in piazza Castello. Per celebrare a dovere i 90 anni della società. Con una “festa di compleanno” che ha visto andare in scena una serata ricca di emozioni e sorprese.

Uno spettacolo che ha ripercorso le tappe salienti della storia giallorossa, cui è seguito il discorso del presidente Vigorito: «Per una sera lo stadio si sposta al centro della città. È il compleanno del Benevento, una passione lunga 90 anni. Non un sogno, ma una promessa: torneremo in Serie A».