Benevento, in arrivo Caprari dalla Sampdoria

Calciomercato Benevento: il giallorossi sono pronti a chiudere il colpo Caprari

Il Benevento non si ferma sul fronte calciomercato, intenzionato a regalare a Filippo Inzaghi una squadra completa in vista della prossima Serie A. Dopo l’arrivo di Gianluca Lapadula, i giallorossi sarebbero pronti a mettere a segno un altro colpo in attacco.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Benevento è infatti a un passo dal chiudere la trattativa con la Sampdoria per Gianluca Caprari; attaccante che nell’ultima parte della scorsa stagione ha vestito la maglia del Parma.