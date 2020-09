Benevento, Letizia: «E’ molto bella l’attesa per il match contro l’Inter»

Il difensore del Benevento, Gaetano Letizia, ha parlato di Filippo Inzaghi e del match contro l’Inter in un’intervista a Il Mattino

Gaetano Letizia, difensore del Benevento, ha parlato del proprio mister, Filippo Inzaghi, e del match contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Il Mattino:

INZAGHI – «È uno che non molla niente. In due parole: determinazione e professionalità. Si sente ancora un calciatore e quando si allena con noi capiamo perché ha vinto così tanto in carriera. Anno dopo anno stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista».

MATCH CONTRO L’INTER – «L’attesa per la gara di mercoledì con l’Inter in casa è molto bella. I tifosi meritano tanto dopo la prima stagione in serie A che è stata deludente».