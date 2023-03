Benevento, Stellone chiede scusa: «Prima gara non all’altezza»

Roberto Stellone, allenatore del Benevento, chiede scusa dopo il ko dei campani contro il Pisa: le sue dichiarazioni

LE PAROLE – «Dico due cose se mi permettete. In primis chiediamo scusa al presidente e ai tifosi che hanno seguito da casa, c’è solo da lavorare. Nella mia gestione è la prima partita che abbiamo veramente giocato non all’altezza. Dobbiamo assolutamente uscire da questa situazione e ora parlerò in privato con i ragazzi. Complimenti al Pisa che ha fatto un’ottima partita».