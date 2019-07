Il Benfica ha bisogno di un nuovo portiere. Mignolet e Olsen gli obiettivi dopo l’affare saltato con la Juve per Perin

Il Benfica, non è un mistero, cerca un nuovo portiere. Saltato l’affare Perin, i lusitani hanno definito i due nuovi obiettivi per la porta. Secondo A Bola, il club portoghese potrebbe fare ancora affari in Italia.

Il Benfica cerca Robin Olsen, portiere in uscita dalla Roma e reduce da un’annata disastrosa, e anche Simon Mignolet, portiere del Liverpool.