Iling entra e svolta la sfida con il Benfica: alla Juventus non basta la sua personalità

Iling Junior al suo esordio in Champions dà la scossa alla Juventus ma non basta per evitare la sconfitta contro il Benfica.

Il suo ingresso ha dato personalità, qualità, velocità nella fase offensiva. Allegri l’ha mandato in campo concedendogli l’esordio in Champions League e lui ha risposto presente. Un assist e un’altra azione da cui è scaturito il gol di McKennie.