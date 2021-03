Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha commentato la mancata convocazione di Karim Benzema in nazionale: le sue dichiarazioni – VIDEO

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha commentato la continua assenza di Karim Benzema dalla nazionale francese.

«Non capisco come uno come lui non sia convocato dalla Francia. Per me, tanto meglio».