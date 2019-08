Bereszynski: «Futuro, tutto è possibile. Sto facendo di tutto per restare»

Bereszynski parla del suo futuro alla Sampdoria: il difensore ha dichiarato di voler rimanere in blucerchiato, ma il mercato…

Ai microfoni del sito polacco przegladsportowy.pl, Bereszynski ha parlato del suo futuro alla Sampdoria.

«Non lo so. Come spesso accade nella nostra professione, tutto è possibile fino alla chiusura del mercato e niente è sicuro. Ci sono tre terzini destri alla Samp: io, Sala e il neo-acquisto Depaoli. Penso che uno tra me e Jacopo debba lasciare la squadra, lui ha un contratto fino all’anno prossimo, io fino al 2023, quindi sicuramente si dovrà pagare di più per me. Ad oggi, sto facendo di tutto per restare, sto lottando per il mio posto. C’è un nuovo allenatore, nuove tattiche, nuovi compagni con cui competere e quindi nuovi stimoli che ti aiutano a lavorare più duramente. Vedremo cosa succederà, nessuno lo sa. La mia testa è a Genova per ora» ha dichiarato il giocatore blucerchiato.