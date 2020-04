Bergamo: I Pinguini Tattici Nucleari e la Dea – VIDEO

Bergamo: I Pinguini Tattici Nucleari e la Dea. Ecco le parole di Riccardo Zanotti, voce del gruppo bergamasco

Riccardo Zanotti, voce de I Pinguini Tattici Nucleari, è intervenuto per parlare di Bergamo, canzone dedicata alla città, e al suo rapporto con l’Atalanta:

«È nata come uno scherzo, “perché sei bella come Bergamo” è un complimento. Il mio discografico mi disse: “non è un gran complimento”. Oggi sembra quasi profetica, alcuni hanno pensato che l’avessi scritta in questi giorni. Io sono un tifoso interista, ma l’Atalanta fa parte dell’animo di tutti noi. Siamo fieri di ciò che sta facendo. Non si può tifare contro l’Atalanta. Non è facile scrivere una canzone sul calcio, vedremo se in futuro ci sarà una canzone che si chiamerà Milito».