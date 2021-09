Bergomi: «Il livello in Europa League si è alzato, bisogna vincere il girone»

Negli studi di Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha parlato delle difficoltà dell’Europa League, ecco cosa ha detto

«Gli allenatori, come Spalletti per esempio, hanno detto che il livello dell’Europa League si è alzato e non basta più arrivare nelle prime due ma bisogna vincere il girone per evitare un sedicesimo di finale con le terze classificate nei gironi di Champions. I gironi sono complicati e il livello si è alzato».