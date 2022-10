Bergomi: «Inter la sorpresa di Champions. Difesa? Inzaghi deve dire una cosa»

Lo Zio Beppe Bergomi ha analizzato la prestazione offerta dall’Inter a Barcellona intervenendo ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni

L’opinione di Beppe Bergomi a Sky Sport sul momento dell’Inter:

CHAMPIONS – “L’Inter è la sorpresa più grande, perchè è nel girone più difficile. Ancora non è detto nulla, ma ha fatto un bel passo in avanti. Sono sincero, mi ha sorpreso: la partita di andata non avevo potuto vederla in diretta, ma questa fatta fuori casa è stata fatta con buona personalità, con una squadra che ha saputo leggere i momenti, ha saputo difendere quando doveva difendere, è andata sotto ma ha reagito molto bene. Ha ritrovato compattezza e lo spirito di gruppo”.

DIFESA – “Da sottolineare i meriti di Inzaghi. Nella vita bisogna fare delle scelte, e quella di de Vrij a mio parere è giusta: Acerbi è un giocatore che sarà utilissimo per l’Inter, ma tu devi dire ai 3: “Siete stati la miglior difesa l’anno scorso, siete voi i miei titolari”.

