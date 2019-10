Berlusconi duro su Gazidis: «Il Milan rischiava la D? Frasi da dire solo al cesso»

Silvio Berlusconi ha rilasciato delle brevi dichiarazioni a Telelombardia, rispondendo alle frasi di Ivan Gazidis

Silvio Berlusconi ha risposto brevemente alle pesanti parole di Ivan Gazidis che, durane la presentazione di Stefano Pioli, ha ribadito come Elliott abbia salvato il Milan dal fallimento. Pronta è arrivata la risposta del Cavaliere ai microfoni di Telelombardia.

«Il Milan rischiava la Serie D? Chi l’ha detto? Gazidis? Ah… Sono frasi che non si dovrebbero dire, oppure se uno ha voglia di dirle va al cesso, chiude la porta e le dice. Come riportarlo in alto? Devono darlo a me…»