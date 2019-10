Bernardeschi sicuro: «Champions stellare, per questo è così difficile vincerla»

L’esterno della Juventus, Federico Bernardeschi, parla della Champions League: «Lì contano mille fattori, per questo è difficile vincerla»

L’esterno bianconero, Federico Bernardeschi, ha parlato in esclusiva a JuventusTv della stagione della Juve con particolare attenzione per la Champions League dove ha segnato il suo primo gol stagionale. L’ex viola si è raccontato ai microfoni del canale tematico bianconero ripercorrendo la sua infanzia e svelando alcune curiosità.

INFANZIA – «Quando sei bambino il calcio è solo un gioco, poi è crescendo che comprendi che può diventare il tuo lavoro. Siamo persone fortunate, facciamo ciò che ci piace tanto. Bisogna dedicarsi al massimo alla propria passione e bisogna essere soddisfatti di quello che si fa».

PAGELLE – «Un giocatore sa già se ha fatto bene o ha fatto male. Giochiamo da anni, sappiamo come è andata la partita. I complimenti fanno piacere, ma anche le critiche purché siano costruttive e non cattive».

CHAMPIONS LEAGUE – «E’ una cosa a parte, in Champions contano mille dettagli, mille fattori diversi. Affronti le migliori squadre d’Europa e tutto può cambiare in un secondo. Serve un grande sforzo mentale, gli avversari sono forti e certe cose possono succedere solo in Champions League. E’ questo il bello ed è anche il motivo perché è dura vincerla»