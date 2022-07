Bernardeschi Toronto, l’esterno senza parole: «Mi avete scaldato il cuore»

Bernardeschi Toronto, scoppia subito l’amore tra l’esterno italiano e la compagine canadese. Il post del giocatore

Un gol e un assist per iniziare al meglio la nuova avventura con la maglia del Toronto. Questa la sintesi dell’esordio in MLS per Federico Bernardeschi.

L’ex esterno della Juve, sui social, ha poi festeggiato il suo debutto con la compagine canadese: «Non avrei potuto desiderare di più! Il modo in cui mi avete accolto mi ha scaldato il cuore. La vostra passione è la mia adrenalina».