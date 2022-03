Venezia, Bertolini: «C’è rammarico, ma ora arrivano gli scontri diretti». Le dichiarazioni del vice allenatore

Alberto Bertolini, vice allenatore del Venezia, ha parlato nel post partita di Lazio-Venezia. Le sue dichiarazioni.

MATCH – «Siamo stati solidi, non sono soddisfatto per il risultato. Abbiamo fatto una partita prettamente difensiva, volevamo essere più pericolosi ma la Lazio non ce l’ha permesso. Dovevamo sfruttare le poche chance che la Lazio ci ha concesso, loro hanno sempre avuto la partita in mano. C’è rammarico».

FUTURO – «C’è tutto il campionato nei prossimi impegni. Volevamo dare una sensazione di squadra e rendere la vita dura alla Lazio. Ora arrivano gli scontri diretti e per una squadra come noi sono fondamentali».

VANTAGGIO DILAPIDATO – «Non ci siamo mai sentiti al sicuro, non possiamo permettercelo. In un certo periodo abbiamo incontrato squadre di alto livello ed è stato difficile fare punti, abbiamo buttato via punti che sarebbero stati fondamentali per noi. Questa partita ci deve dare la forza per affrontare le prossime sfide, dobbiamo prendere coraggio».