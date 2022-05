Besiktas Pjanic, il bosniaco saluta la squadra con un post – FOTO

Miralem Pjanic saluta il Besiktas, il centrocampista bosniaco dà l’addio ai turchi con un post su Instagram

«Besiktas… è arrivato il momento di salutarci. È stato tutto così veloce. Mi dispiace lasciare tutti voi. Ho scoperto persone bellissime, un club fantastico e soprattutto tifosi e atmosfera meravigliosi. È stato un onore giocare nel nostro stadio. Voglio solo dire grazie per quest’anno. È stato un anno difficile, mi aspettavo di vincere più titoli venendo qui, abbiamo avuto tutti un anno difficile. Peccato… ma abbiamo conquistato almeno la Supercoppa. Sarò per sempre un tifoso di questo club, io e, insieme a me lo sono mio figlio e la mia famiglia. Sono sicuro che in futuro ci rivedremo. Occuperete sempre un posto nel più profondo del mio cuore. Vi amo tutti. Una volta che diventi Aquila, sarai per sempre Aquila»