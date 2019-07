Best FIFA Men’s Player 2019, ecco i nomi stellari dei candidati. Ovviamente Ronaldo e Messi, poi Mbappé, Hazard e De Ligt

La FIFA ha reso noti sul suo sito ufficiale i nomi dei candidati per il The Best FIFA Men’s Player 2019. Il premio sarà conferito al giocatore che riceverà il punteggio maggiore nelle votazioni online a cui i fan sono tenuti a partecipare. Tre tipologie di punteggio: Prima Scelta=5 punti, Seconda Scelta=3 punti, Terza Scelta=1 punto.

Ecco la lista dei candidati, scelti da un equipe di esperti: Cristiano Ronaldo, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Eden Hazard, Harry Kane, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Leo Messi, Mohamed Salah, Virgil van Dijk.